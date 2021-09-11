В Петербурге ограничили движение на Пискаревском путепроводе

Об этом сообщают 11 сентября в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

В Петербурге для машин ограничили движение на Пискаревском путепроводе. Из-за ремонтных работ в центр города может проехать только общественный транспорт.

«Путепровод через Пискарёвский проспект сторону центра закрыт совсем разрешено движение только автобусом», — сообщают очевидцы в паблике.

Движение будет ограничено до конца дня 12 сентября. По «Яндекс.Картам» видно, что на объекте ведутся ремонтные работы. На Пискаревском проспекте ремонт начался в середине августа и будет идти до 15 сентября.