Парашютная улица превратилась в бассейн

Вечерний ливень затопил Парашютную улицу вдоль кварталов Маршала Новикова, Репищевой улицы и проспекта Сизова. Больше всего досталось участку у дома №27, недалеко от перекрестка с улицей Маршала Новикова.

Водоканал перед дождями постоянно отправляет на проблемную улицу передвижную насосную станцию, однако это не помогает. Как сообщает унитарное предприятие, на пересечении Парашютной и Рапищевой расположена общесплавная система водоотведения, в которую поступают все виды сточных вод.

"В результате уклона естественного рельефа местности на Парашютную ул. поступает весь объем дождевых стоков с прилегающих территорий, а магистраль принимает стоки от всех ближайших зданий и сооружений», — объясняет Водоканал.

В ночь со 2 на 3 августа Парашютную уже затапливало. Очевидцы делились в социальных сетях видео и фотографиями, как из воды показываются только часть припаркованных автомобилей.