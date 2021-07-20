К 2025 году в Петербурге может появиться беспилотный транспорт

Петербургское ГУП «Горэлектротранс» и АО «Русатом Автоматизированные системы управления» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе Смольного, компании планируют совместно развивать электротранспорт в городе.

Сегодня, 20 июля, прошла деловая встреча между заместителем директора ГЭТ по закупкам и снабжению Алексея Серебрякова и исполняющим обязанности заместителя генерального директора — коммерческого директора АО «РАСУ» Андрея Серегина. Руководители обсуждали объединение специалистов РАСУ и научно-технический совет Горэлектротранса, а также сотрудничество по нескольким направлениям: реконструкция элементов энергохозяйства, диспетчеризация и обеспечение информационной безопасности, оснащение мобильными модульными подстанциями, чтобы резервировать электроснабжение на случай аварийных отключений.

"Чтобы программа была более адресная, сбалансированная, чтобы были включены все аспекты, мы привлекли коллег поучаствовать в ее реализации", — сообщил заместитель директора ГЭТ по закупкам и снабжению Алексей Серебряков.

Планируется создание сложных высокоинтеллектуальных систем управления беспилотных и автоматизированных систем управления электротранспортом. Руководители предполагают, что самые лучшие решения смогут выйти к 2025–2026 годам.