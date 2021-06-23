Ремонт участка трассы Р-21 «Кола» опережает график

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что ремонтные работы участка федеральной трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области проходят с опережением графика. Все строительные работы ведутся и днем, и ночью, но вопрос о переносе сроков ремонта пока не обсуждался.

В пресс-службе ФКУ также отметили, что все основные дорожные работы на участке ведутся во время сезона, который является на северо-западе не слишком продолжительным. Кроме того, подрядчик ограничен сроками контракта. Согласно документам, окончание ремонтирующегося участка трассы, должно состояться 2 августа.

Из-за большого востребования на данное направление, подрядчик задействовал максимально возможное количество людей и техники. Однако это не должно мешать пропускной способности магистрали.