Ушаковский путепровод закроют до конца мая

В связи с ремонтом дорожного покрытия проезд по нескольким участкам в Северной столице будет обнаружен в мае и июне. До конца мая на Ушаковском путепроводе обновят асфальт.

Данная информация была предоставлена пресс-службой Государственной административно-технической инспекцией Петербурга. Движение по Ушаковскому путепроводу перекроют на период с 23:00 17 мая до 6:00 26 мая. Ремонтные работы будут выполнены ООО «Артсройгрупп». Ремонтные работы пройдут в несколько этапов, что окажет влияние на схему движения по эстакаде по направлению от Приморского проспекта к Ушаковской набережной. Движение в сторону Приморского проспекта не ограничат – замена асфальта там была проведена в 2019 году.