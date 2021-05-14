Наглый водитель «Майбаха» объехал пробку по «встречке» на Суворовском проспекте

В Центральном районе Санкт-Петербурга, 13 мая, водитель автомобиля Mercedes-Maybach нагло нарушил правила дорожного движения, путем выезда на встречную полосу, чтобы объехать образовавшуюся на дороге пробку. В этом заторе также стояли и сотрудники ДПС, которые увидев нарушителя, сразу же выехали за ним. Однако полицейские сделать ничего не смогли.

О произошедшем сообщили очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на Суворовском проспекте. По кадрам, из выложенного в группу видео видно, что водитель «Мерседеса» решил не стоять в пробке, а объехать ее по встречно полосе. Стоявшие в этом же заторе сотрудники ДПС немедленно последовали за нарушителем. Однако позже наказания так водитель и не получил.

«Настигнув его в пробке на перекрестке, вызвали на разговор. Водитель Майбаха выйдя с машины, качнул головой, махнул рукой и сел обратно…», — сообщил один из очевидцев.