В Петербурге проверили на готовность Мобильную мотогруппу УГИБДД

Госавтоинспекция ГУ МВД РФ по Петербургу и области проверили мобильную мотогруппу на предмет готовности к обеспечению безопасности дорожного движения с начала мотосезона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Строевой смотр состоялся в понедельник, 19 апреля, а начало мотосезона в Петербурге объявлено на 24 апреля. В результате были проверены экипировка, внешний вид экипажа, а также мототехника на предмет соответствия техническим требованиям.

Напомним, мобильная группа помогает добраться инспекторам до наиболее труднодоступных районов города, а также сокращает время приезда сотрудников ГИБДД.