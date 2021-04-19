На Литейном мосту снова ограничат движение автомобилей

В ГАТИ сообщили о новых ограничениях движения на Литейном мосту. Причиной ограничения движения стали ремонтные работы на нескольких участках моста. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Так, согласно информации Государственной административно-технической инспекции, с 20 апреля по 5 мая ограничат съезды на мост с Пироговской и Воскресенской набережных.

Кроме того, с 20 по 27 апреля будут закрыты средние полосы по обоим направления, а также ограничено движение на съездах с моста на улицу Академика Лебедева. В этот же период ограничат съезд с Пироговской набережной на мост.

Движение на крайних правых полосах обеих сторон будет закрыто до 5 мая. К тому же, 6 и 7 мая закроют несколько съездов: с Пироговской набережной на мост и с моста на набережную Кутузова, а также с моста на Арсенальную набережную и с Воскресенской набережной на мост.