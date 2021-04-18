В Петербурге появятся 80 трамваев в стиле ретро

В администрации Петербурга утвердили транспортную программу, предполагающую обновление подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно новой программе, к 2025 году в Петербурге появятся 400 новых троллейбусов и 500 новых трамваев, а также к центру города запустят 80 трамваев, стилизованных под ретро. Кроме того, будут запущены 15 скоростных трамваев с маршрутами до станций метро.

«Одновременно с заменой подвижного состава будут усилены внутригородские трамвайные маршруты, обновлены парки трамваев, оборудование энергохозяйства и путей. Это позволит улучшить транспортную доступность многих районов города», — отмечают в Смольном.