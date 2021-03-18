Комиссия одобрила второй этап строительства Широтной магистрали в Петербурге

Проектно-сметную документацию по строительству второго этапа ШМСД в Петербурге в четверг, 18 марта, рассмотрела Главгосэкспертиза. В итоге было выдано положительное решение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Второй этап строительства Широтной магистрали скоростного движения подразумевает возведение 2 км дороги от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до транспортного узла на пересечении с Софийской улицей. Кроме того, необходимо будет построить развязку на пересечении с Софийской улицей.

К строительству первого этапа ШМСД приступят уже в 2021 году, весь проект будет завершен к 2026-2028 годам.