Ремонтные работы по демонтажу на Пулковском шоссе провели всего за 20 минут

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга сообщили, что рабочие провели строительные работы по демонтажу пролетных строений на Пулковском шоссе, раньше намеченных сроков.

«В соответствии с распоряжением Государственной административно-технической инспекции ОАО "РЖД" в рекордно короткий срок проведены работы по демонтажу пролетных строений через Пулковское шоссе», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ремонтные работы начались ночью, в пятницу, 5 марта. Во время демонтажа было перекрыто движение для автомобилей на шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС. В итоге, ограничение на дороге действовало всего 20 минут — с 03:00 до 03:20.