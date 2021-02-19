В Петербурге ограничат движение в связи с проведением благотворительного турнира по мини-футболу

Движение по некоторым улицам Петербурга будет приостановлено в выходные в связи с проведением XXVII благотворительного турнира по мини-футболу. Турнир посвящен сотрудников пожарной охраны, которые погибли, исполняя служебный долг.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение по Итальянской улице на участке от Садовой улицы до Манежной площади будет ограничено с 9 вечера 21 февраля до 5 вечера 22 февраля. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Манежной площади и Кленовой улице вдоль 4 дома.

Останавливать транспорт по Манежной площади и Кленовой улице запретят. Водителям советуют тщательно планировать свой маршрут, учитывая изменения.