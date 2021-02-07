На Ефимова силовики не дают припарковаться

7 февраля посреди дня в центре Петербурга начали эвакуировать автомобили. Силовики не разрешают парковаться вновь подъехавшим машинам и просят развернуться. Об этом сообщают очевидцы.

На улице Ефимова сотрудники силовых структур просят водителей найти парковочные места на других улицах района. К Сенной площади стягиваются военные грузовики и спецтехника. Кроме того, там уже собралось большое количество патрульных автомобилей и автозаков.

На данный момент станции петербургского метрополитена работают в штатном режиме, однако на Невском проспекте уже собрались автозаки и машины ОМОНа.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о перекрытии Невского проспекта от Площади Восстания до Дворцовой площади.