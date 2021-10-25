Комитет по благоустройству начал посыпать дороги Петербурга солью

В Санкт-Петербурге на дорогах начал появляться гололед. Работники комитета по благоустройству начали обрабатывать улицы города солевыми растворами. Об этом сообщили в ведомстве.

На минувшей неделе с 18–24 октября температура не раз опускалась до минусовых значений. Сотрудники комитета считают соль самым эффективным средством при погоде, когда днем еще достаточно тепло, а ночью заметно холодает. К тому же, этот раствор более щадящий для окружающей среды, так как при меньшем количестве соли удается обработать большую площадь дорог. За прошлую неделю было использовано около 730 кубометров специального раствора.