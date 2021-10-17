Движение на съезде с КАД перекрыл упавший 24 тонный контейнер

На 67-м километре КАД в сторону Петербурга в воскресенье грузовик уронил 24-тонный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Теперь проехать с внешнего кольца кольцевой автодороги в сторону Петербурга невозможно. В данный момент на месте ДТП работает спецтехника, сотрудники ГИБДД и спасатели. Водителей просят выбирать другие пути при планировании маршрута. Скорее всего, проезд на этом участке КАД восстановят в ближайший час.

О пострадавших информация пока не поступала.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что матч между «Зенитом» и «Ювентусом» ограничит движение на Крестовском острове.