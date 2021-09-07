Съемки фильма «Свободные отношения» ограничат движение по Садовой улице

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что 10 сентября на несколько часов перекроют движение по Садовой улице. Ограничения связаны со съемками фильма Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». Так, проезд будет закрыт от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева.

«Проезд по Садовой улице будет закрыт с 22:00 часов 10 сентября до 03:00 часов 11 сентября. Дорожное движение по нечетной стороне набережной реки Фонтанки также будут приостанавливать на 10 минут каждый час», — сообщили в Комтрансе.

Кроме того, на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева с 8:00 часов 9 сентября до 3:00 часов 11 сентября будет запрещена остановка автомобилей.