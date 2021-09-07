  • 7 Сентябрь 2021
USD 08.09.2021 73.1909 +0.2371
USD ММВБ 15:18 73.2699  
EUR 08.09.2021 86.8922 +0.3179
EUR ММВБ 15:18 86.9157  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Съемки фильма «Свободные отношения» ограничат движение по Садовой улице

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Участок дороги будет закрыть с 22:00 часов 10 сентября до 03:00 часов 11 сентября.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что 10 сентября на несколько часов перекроют движение по Садовой улице. Ограничения связаны со съемками фильма Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». Так, проезд будет закрыт от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева.

«Проезд по Садовой улице будет закрыт с 22:00 часов 10 сентября до 03:00 часов 11 сентября. Дорожное движение по нечетной стороне набережной реки Фонтанки также будут приостанавливать на 10 минут каждый час», — сообщили в Комтрансе.

Кроме того, на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева с 8:00 часов 9 сентября до 3:00 часов 11 сентября будет запрещена остановка автомобилей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram