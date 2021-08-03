Ливень перенес график работ на развязке КАД с ЗСД

В понедельник, вечером, 2 августа, в Санкт-Петербурге прошел ливень, который доставил массу неприятностей городу. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что из-за стихии пришлось перенести дорожные работы по устранению колейности покрытия проезжей части на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом. Из-за дождя работы перенесли на сутки.

Теперь съезд №12 с внутреннего кольца КАД на Предпортовую улицу будет недоступен для водителей с 21:00 3 августа до 06:00 4 августа, а также с 21:00 4 августа до 21:00 5 числа. Работы будут вестись круглосуточно.

Отмечается, что на съезде №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу, все работы завершены и дорога для водителей открыта.