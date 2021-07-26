С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движение

В Санкт-Петербурге с 28 июля по 2 августа будет перекрыто транспортное движение в районе Крестовского острова. Ограничения будут связаны проведением соревнований по триатлону.
В пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы сообщили, что с 8:00 28 июля до 20:00 2 августа будет полностью перекрыто движение по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей. Кроме того, в ведомстве отметили, что 31 июля с 10:00 до 15:30 перекроют движение на Теннисной, Центральной и Велосипедной аллеях.
В воскресенье, 1 августа, ожидается перекрытие движения в разное время по следующим улицам:
- с 04.00 до 13.30 – проспект Крузенштерна, набережная Макарова от проспекта Крузенштерна до моста Бетанкура (в направлении от проспекта Крузенштерна к улице Одоевского), улица Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улице;
- с 04.00 до 15.30 – мост Бетанкура в направлении от Ждановской улицы к Уральской улице, Петровский проспект от Ремесленной улицы до Петровской площади, Петровская площадь, ул. Савиной, Большой Петровский мост, Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи;
- с 04.00 до 17.00 – Крестовский проспект от Южной дороги до Рюхиной улицы и Южная аллея;
- с 05.00 до 09.45 – Северная дорога от Бодрова переулка до Яхтенного моста;
- с 05.00 до 17.00 – Теннисная и Велосипедная аллеи;
- с 08.00 до 17.00 – Рюхина улица от набережной Мартынова до Морского проспекта и набережная Мартынова от Рюхиной улицы до Депутатской улицы;
- с 15.30 до 17.00 – Южная дорога от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи