С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движение

В Санкт-Петербурге с 28 июля по 2 августа будет перекрыто транспортное движение в районе Крестовского острова. Ограничения будут связаны проведением соревнований по триатлону.

В пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы сообщили, что с 8:00 28 июля до 20:00 2 августа будет полностью перекрыто движение по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей. Кроме того, в ведомстве отметили, что 31 июля с 10:00 до 15:30 перекроют движение на Теннисной, Центральной и Велосипедной аллеях.

В воскресенье, 1 августа, ожидается перекрытие движения в разное время по следующим улицам: