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Кирилл Поляков напомнил петербуржцам о важности перекрытия дорог во время репетиции и парада ко Дню ВМФ

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© Фото: vk.com/passtransportspb

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Ограничения движения будут распространяться только 22 и 25 июля.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков вновь сообщил петербуржцам о том, что в городе будет перекрыто движение во время репетиции 22 июля и проведения парада 25 июля ко дню ВМФ. Глава ведомства отметил, что данные ограничения направлены на качественную организацию подготовки к Главному военно-морскому параду (ГВМП).

Кирилл Поляков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что «мы заранее проинформировали петербуржцев о предстоящих перекрытиях, хочу еще раз акцентировать на этом внимание».

«Из-за большого количества ограничений для оптимизации транспортной обстановки 22 июля с 9.00 до 14.00 и 25 июля с 7.00 до 14:00 будет организован бесплатный проезд по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта», — сообщил Поляков.

Председатель Комтранса просит водителей отнестись к подобным мерам с пониманием и по возможности пользоваться метрополитеном.

Также стоит отметить, что в связи с многочисленными дорожными ограничениями в центре Северной столицы, для автомобилистам предоставили возможность бесплатного проезда по участку ЗСД от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Однако действовать это будет лишь с 10:00 до 14:00.

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