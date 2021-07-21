Кирилл Поляков напомнил петербуржцам о важности перекрытия дорог во время репетиции и парада ко Дню ВМФ

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков вновь сообщил петербуржцам о том, что в городе будет перекрыто движение во время репетиции 22 июля и проведения парада 25 июля ко дню ВМФ. Глава ведомства отметил, что данные ограничения направлены на качественную организацию подготовки к Главному военно-морскому параду (ГВМП).

Кирилл Поляков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что «мы заранее проинформировали петербуржцев о предстоящих перекрытиях, хочу еще раз акцентировать на этом внимание».

«Из-за большого количества ограничений для оптимизации транспортной обстановки 22 июля с 9.00 до 14.00 и 25 июля с 7.00 до 14:00 будет организован бесплатный проезд по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта», — сообщил Поляков.

Председатель Комтранса просит водителей отнестись к подобным мерам с пониманием и по возможности пользоваться метрополитеном.

Также стоит отметить, что в связи с многочисленными дорожными ограничениями в центре Северной столицы, для автомобилистам предоставили возможность бесплатного проезда по участку ЗСД от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Однако действовать это будет лишь с 10:00 до 14:00.