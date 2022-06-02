С 11 по 13 июня электрички в Ленобласти будут ходить по измененном расписанию

В Петербурге и Ленинградской области изменится расписание пригородных электропоездов в период празднования Дня России, а также в связи с переносом выходных. Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», 11 и 12 июня электрички будут курсировать по графику субботы. 13 июня поезда будут ходить по графику воскресенья.

Изменения не коснутся пригородных поездов на локомотивной тяге, курсирующих на участке Оредеж – Дно, дизель-электропоезда и рельсовых автобусов Санкт-Петербург - Витебский – Новолисино – Рогавка - Великий Новгород, Луга – Великий Новгород, Луга — Псков. Они продолжат ходить согласно расписанию на соответствующий день недели.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пригородные электропоезда перешли на летний график движения 29 мая.