Критики транспортной реформы в Петербурге негодуют из-за детских колясок

Транспортную реформу Петербурга в социальных сетях активно критикуют люди, которые недовольны детскими колясками в общественном транспорте. Как пишет «Мойка78», эти горожане негодуют, что раньше могли ездить спокойно, а теперь их пересадили в автобусы, где место занимают детские коляски. К тому же таким пассажирам им придется уступать места.

Появившиеся на улицах Петербурга новые автобусы и правда могут предложить больше комфорта для данной категории пассажиров. Перевозящим детей в колясках родителям больше не придется взбираться в салон по узкой лестнице. Удобно пользоваться современным подвижным составом и инвалидам.

Однако таким положением дел остались довольны не все. Некоторые пользователи пишут, что а автобус теперь стало сложно попасть, так как родители с колясками с утра занимают все места. Другой пользователь пишет, что весь автобус сплошь заставлен детскими колясками. Третий сетует, что в маршрутке мог хотя бы сесть, а теперь вынужден уступать место каждой маме с ребенком, потому что они стоя ехать не могут.