УК «Мурино» Андрея Березина помогла закрыть долги при строительстве развязки КАД

Долги за строительство развязки КАД заплатила УК «Мурино» Андрея Березина Существенные трудности с финансами возникли при сооружении развязки Кольцевой автодороги у города Мурино в Ленинградской области. В результате непогашенной осталась часть платежей по строительству данного транспортного сооружения.

Взять на себя их погашение в итоге была вынуждена управляющая компания «Мурино». Последняя принадлежит совладельцу группы компаний «Евроинвест» Андрею Березину.

Вышеназванная управляющая компания состит в частно-государственном партнерстве и занимается координированием работ по возведению данной автомобильной развязки. Часть застройщиков отказались выполнять свои обязательства по финансированию данного проекта, поэтому УК пришлось частично оплачивать образовавшиеся в результате неоплаты задолженности за свой счет.

Собственник компании подчеркнул, что задачу по погашению задолженности она выполнила успешно. Но никакой компенсации за это не получила. Строительстов транспортной развязки в Мурино является для УК непрофильной деятельностью. В основные задачи компании входят услуги по водоснабжению, а также организация водоотведения в данном населенном пункте.