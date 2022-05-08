Только три моста разведут в Петербурге в ночь на 9 мая

В Петербурге в ночь на понедельник, 9 мая, запланирована разводка только трех мостов: Дворцового, Благовещенского и Троицкого. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», остальные переправы разводиться не будут.

Для Благовещенского и Дворцового мостов будет выполнена только первая разводка. Навести их могут раньше, как только пройдет последнее заявленное судно.

В Петербурге начался сезон не только мостов, но и квадроциклов. Как пишет «МК в Питере», в акватории Финского залива продолжаются поиски упавшего с водного транспорта мужчины.

В ночь на 10 мая мосты в Петербурге разводиться не будут. Разводку отменят из-за празднования Дня Победы.