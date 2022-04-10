Вторую часть «Майора Грома» снимают на Исаакиевской площади

В воскресенье, 10 апреля, в центре Петербурга снимают вторую часть российского кинокомикса «Майор Гром». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», под окнами Мариинского дворца «бурлят» лихие 90-е со стрельбой из гранатомета и очередями из ППШ.

На площади появилась парящая теплотрасса, бочки с квасом, рынок, городские интеллигенты и, конечно, бандиты. Именно таким, по сценарию, запомнит город будущий майор Гром.

Одна из сцен, под рабочим названием «бабушка и радикалы» заняла у съемочной группы три часа на подготовку. В готовом фильме на неё будет отведено только 15 секунд.

Продюсер Михаил Китаев отметил, что фильм не похож на настоящие 90-е, ведь это город, каким его помнит ребенок. Поэтому Петербург из фильма не обязан быть таким, каким помним его мы.

Актеры и массовка одеты в вареные джинсовки, кожаные куртки и заношенные вещи еще советских времен. На раритетные автомобили, которые появятся в кадре, художники старательно нанесли ржавчину.

Чтобы обеспечить достаточную для съемок сырость и серость, площадку пришлось полить ненастоящим «киношным» дождем. Пока площадь готовили, гримеры завершали грим, а главная героиня сцены — старушка училась правильно махать авоськой.

В отдельных сценах используется VHS-съемка, которая обеспечит более глубокое погружение в эпоху. Продюсер пояснил, что таким будет не весь фильм, а только часть сцен.