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В Петербурге разоблачили фейк об оплате проезда в автобусе переводом на карту кондуктора

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© Фото: скриншот видео

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После старта транспортной реформы в Петербурге в социальных сетях и мессенджерах начали распространять видео, где некий мужчина якобы оплачивает проезд переводом денег на карту кондуктора. Как выяснил «Санкт-Петербург.ру», это нарушение действительно имело место в городе, но еще до транспортной реформы.

После запуска транспортной реформы в общественном транспорте Петербурга начали отказывать от оплаты проезда наличными. На смену купюрам и монеткам пришли разовые билеты в виде QR-кодов и много разовые проездные различных форматов.

На этом фоне в одном из городских телеграм-каналов появилось видео, где видно, как некий мужчина переводит деньги через мобильный банк на счет кондуктора. Авторы публикации утверждают, что так якобы пассажиры обходят невозможность оплатить проезд наличными, а кондуктор получает неофициальный дополнительный зработок.

Как выяснил «Санкт-Петербург.ру», видео действительно было снято в Петербурге, но еще до начала транспортной реформы. Кондуктор зовут Марина, жалоба на нее – из-за записанного на камеру нарушения – от пассажиров поступила еще 25 марта.

Приказом по автопарку, где работает кондуктор, женщине был объявлен выговор.

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