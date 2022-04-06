В Петербурге разоблачили фейк об оплате проезда в автобусе переводом на карту кондуктора

После запуска транспортной реформы в общественном транспорте Петербурга начали отказывать от оплаты проезда наличными. На смену купюрам и монеткам пришли разовые билеты в виде QR-кодов и много разовые проездные различных форматов.

На этом фоне в одном из городских телеграм-каналов появилось видео, где видно, как некий мужчина переводит деньги через мобильный банк на счет кондуктора. Авторы публикации утверждают, что так якобы пассажиры обходят невозможность оплатить проезд наличными, а кондуктор получает неофициальный дополнительный зработок.

Как выяснил «Санкт-Петербург.ру», видео действительно было снято в Петербурге, но еще до начала транспортной реформы. Кондуктор зовут Марина, жалоба на нее – из-за записанного на камеру нарушения – от пассажиров поступила еще 25 марта.

Приказом по автопарку, где работает кондуктор, женщине был объявлен выговор.