Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за билет на отмененный «Аллегро»

Железнодорожное сообщение между Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки будет прекращено 28 марта. Отмену поездов подтвердили в компании «РЖД».

Россиянам, находящимся в Хельсинки, предложили уехать в Петербург на поездах № 782 и 786 отправлением 26 марта и последнем рейсе №784, который отправится в путь 27 марта. В направлении финской столицы оба дня предусмотрено по два рейса.

Вернуть билеты на отмененные поезда можно в железнодорожных кассах государства, в котором они покупались. Электронные билеты можно сдать на тех же сайтах, где они были оформлены.