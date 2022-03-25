Автобус №399 будет ходить от «Площади Мужества» до поселка Бугры

С 1 апреля на севере Петербурга появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в комитете по транспорту, автобус №399 будет следовать от станции метро «Площадь Мужества» по Тихорецкому пр., пр. Культуры до посёлка Бугры. Он заменит коммерческую маршрутку К-10А, которая прекратит свою работу.

Обслуживать маршрут будут автобусы вместимостью на 80 пассажиров. В пути они будут делать остановки на всех попутных остановочных пунктах.

К оплате будут приниматься все виды проездных билетов, включая льготные. При оплате «Подорожником» пассажиры смогут воспользоваться пересадочным тарифом «60 минут». 1-я поездка будет стоить 40 рублей, 2-я поездка – 10 рублей, а третья и последующие в пределах указанного времени будут бесплатными.

Автобусы будут ходить ежедневно с 5:30 до 0:30. Интервал движения составит от 14 до 20 минут.