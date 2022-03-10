Автобус №293 будет ходить от Новой Охты в Приморский район

Новый автобус №293 заменит коммерческую маршрутку К-193 и начнет работу с 1 апреля. Как сообщили в комитете по транспорту, маршрут будет начинаться от микрорайона «Новая Охта» и проходить через Калининский, Выборгский и Приморский районы. Пассажиры смогут доехать до двух станций метро: «Академической» и «Пионерской».

Автобус №293 будет следовать по проспектам Пискарёвскому, Науки и Светлановскому. Он соединит крупные пересадочные узлы на севере Петербурга.

Обслуживать маршрут будут 25 низкопольных автобусов вместимостью 50 человек. Ежедневно они будут курсировать с 5:30 до 23:50. Подождать автобус на остановке потребуется от 10 минут в часы пик до 18 минут в остальное время.