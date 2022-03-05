На трассе А-180 «Нарва» введут реверсивное движение в Телезях

Из-за реконструкции участка федеральной трассы А-180 «Нарва» временно изменяется схема движения в районе деревни Телези Ломоносовского района Ленинградской области. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что проезд по временной дороге организуют в районе пересечения трассы с улицей Цветочной.

Проезд будет осуществляться по реверсивной схеме движения со светофорным регулированием. Скорость на участке ограничат до 40 километров в час.

На ремонтируемом участке установлены временные дорожные знаки, барьеры, участок ремонта огражден, смонтирована световая сигнализация.