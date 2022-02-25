Петербуржцы доехали на работу на велосипеде

В пятницу, 25 февраля, в Петербурге прошла традиционная акция «На работу на велосипеде». Её пятикилометровый маршрут проложили от проспекта Обуховской Обороны до Миллионной улицы.

Как рассказали в Комитете по транспорту, вместе с их сотрудниками к акции также присоединились представители Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по экономической политике и стратегической политике Санкт-Петербурга, АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области», СПб ГУП «Горэлектротранс» и работники различных компаний. Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков открыл велозаезд.

В Комтрансе отметили, что акция призвана наглядно продемонстрировать возможности всесезонного использования велосипеда в Петербурге. Протяженность велодорожек в Северной столице уже составляет 135,2 километров. До конца текущего года сеть веломаршрутов удлинится на 9,3 километра.