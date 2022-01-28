На Суворовском появится «зеленая волна»

В 2022 году запланирована модернизация светофоров на Суворовском проспекте. Как уточнили в комитете по транспорту, работы пройдут на участке Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улице и на Тульской улице от Суворовского проспекта до Большеохтинского моста.

В ходе модернизации светофоры оборудуют датчики и антенны распределённой системы управления. При приближении общественного транспорта они будут считывать данные и регулировать точность его расписания, которое отображается на остановках.

Результатом модернизации станет так называемая «зеленая волна», обеспечивающая приоритетный проезд общественного транспорта. В результате удастся ускорить проезд общественного транспорта по одной из самых загруженных магистралей Петербурга. Во время испытаний устройствами оснастят два троллейбуса маршрута №5.