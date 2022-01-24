Эксклюзивные «Подорожники» подарили пользователям перехватывающих парковок в Петербурге

В понедельник, 24 января, в Петербурге провели акцию, популяризирующую перехватывающие стоянки. Как сообщили в городском комитете по транспорту, она прошла на парковках возле станции метро «Старая деревня» и железнодорожной платформы «Царское село».

Первые десять пользователей парковки получили подарки. Им вручили карты «Подорожник» из лимитированной серии.

Не оставили без презентов и водителей, которые приехали на парковку позже. Они получили «Подорожники» со стандартным дизайном.

Акцию организовали Комитет по транспорту и Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. Организаторы напомнили, что с помощью перехватывающих стоянок удается снизить трафик в исторической части города, а петербуржцы могут добраться до пункта назначения без стояния в пробках.