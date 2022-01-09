Трамваи временно не будут ходить по улице Коллонтай с 10 января

В Невском районе Петербурга временно изменяются маршруты трамваев № 10, 27, 65. С 10 января будет производиться ремонт трамвайных путей на улице Коллонтай и на проспекте Солидарности до улицы Подвойского.

Как уточнили в комитете по транспорту, трамваи на этом участке заменят временным автобусом 4М, который будет следовать от станции метро «Новочеркасская» по Новочеркасскому и Дальневосточному проспектам, улице Коллонтай и проспекту Солидарности до улицы Подвойского. Ремонтные работы планируют завершить 30 января.

Маршрут трамвая №А на время ремонта закрывается. Трамвай №23 будет следовать по проспекту Солидарности и Дальневосточному проспекту. Трамвай №27 также будет следовать до проспекта Солидарности от Рыбацкого. Трамвай №65 объедет закрытый участок по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту.