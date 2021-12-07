Скорость движения по КАД снова ограничили из-за снегопада

На кольцевой автодороге Петербурга временно ограничен скоростной режим из-за снегопада и ограниченной видимости. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», максимально разрешенная скорость на магистрали временно снижена до 70 километров в час.

Водителей попросили проявить особую осторожность, а также не мешать работе снегоуборочной техники. Новую порцию снега на КАД убирают 79 машин и 104 сотрудника. С гололедом на кольцевой автодороге борются с помощью соли, которой за сутки израсходовали 617 тонн соли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Александр Бегло обвинил в несвоевременной уборке от снега улиц Петербурга автомобилистов, которые неправильно паркуют свои транспортные средства.