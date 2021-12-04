В ДТП под Петербургом пострадали двое

В Ленинградской области на трассе А-120 недалеко от Никольского столкнулись сразу три автомобиля. Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что авария была жесткой. От лобового столкновения одну из машин буквально разорвало пополам.

По данным Рен-ТВ пострадало два человека. Информации о тяжести полученных ими травм пока нет. Свидетели ДТП также сообщают о погибшей собаке, которая была в одном из автомобилей.

Сразу после аварии движение по этому участку дороги перекрыли. На место происшествия выехали врачи и сотрудники экстренных служб.