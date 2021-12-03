Поезд «Аллегро» снова отправится из Петербурга в Хельсинки 12 декабря

Поезд «Аллегро» возобновит движение между Петербургом и Хельинки 12 декабря. Такая информация появилась на сайте финского железнодорожного оператора 3 декабря.

Планируется, что железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией снова станет ежедневным. Поезда будут отправляться дважды в день в обоих направлениях.

Продажа билетов на «Аллегро» уже возобновилась. Жителям Финляндии для поездки в Россию потребуется отрицательный ПЦР-тест.

Из Россию в Финляндию по-прежнему пускают не всех. Ранее власти Финляндии продлили действующие ограничения на въезд для россиян до 19 декабря.

Ранее сообщалось, что запуск «Аллегро» откладывается из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».