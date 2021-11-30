Маршрут автобуса №169а продлили в Петербурге

В Петербурге с 1 декабря продлена трасса автобусного маршрута №169а. Как сообщили в комитете по транспорту, теперь он будет соединять станции метро «Площадь Александра Невского и «Чернышевскую».

Необходимость такого решения в Комтрансе пояснили тем, что Центральный район Петербурга характеризуется высокой концентрацией объектов притяжения. Пассажиры транспорта едут в него на работу, учебу, за развлечениями и в учреждения культуры.

С помощью удлинения маршрута удалось улучшить транспортное обслуживание нескольких бизнес-центров. Пассажирам также будет легче доехать до завода «Измерон», а также делового комплекса «Невская ратуша» и административных учреждений вблизи Смольного.

По будним дням на маршруте №169а курсируют 10 автобусов с 7:00 до 20:00. Интервал движения в часы пик не превышает 7-8 минут.