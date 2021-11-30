Снегопад задержал электрички на подступах к Петербургу

В ночь на вторник, 30 ноября, из-за сильного снегопада грузовой поезд застрял на перегоне Токсово-Пери. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, всё произошло около трех часов ночи. Освободить путь удалось в 5:32.

В результате утренние электрички, прибывающие в Петербург, делали это с опозданием. Отставание от графика наблюдалось и в обратном направлении. Время прибытия на конечную станцию для различных электропоездов сдвинулось на различные интервалы — от 10 минут до часа.

К настоящему времени график движения по перегону полностью восстановлен. Поезда следуют в соответствии с расписанием и прибывают в Петербург без опоздания.