Петербургские платные парковки не дороже новосибирских и казанских

В началом декабря в зону платной парковки в Петербурге войдет еще 71 улица. В настоящее время их 28. Расценки за час парковки в платной зоне для петербуржцев в настоящее время выглядят следующим образом: 30 рублей для категорий А и М, 60 рублей — для категории В и 120 рублей — для категории С. 1 декабря единая стоимость парковки для транспортных средств категории В составит 100 рублей в час. Месячный абонемент для транспортных средств категории В можно будет купить за 20 075 рублей, годовой – за 179 580 рублей

В других российских крупных городах стоимость платной парковки сопоставима с петербургской. Как сообщает «МК в Питере», В Москве тарифы зависят от района. Минимальная стоимость составляет 80 рублей в час днем и 60 рублей в час в ночное время, но зона, где действуют эти тарифы, ограничена улицами между Садовым и Бульварным кольцами. 492 московский улицы входят в зону повышенного тарифа. За парковку там придется отдать 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

В Новосибирске есть зоны платной парковки стоимостью 50 рублей в час и 100 рублей в час. В Казани, которая существенно меньше Петербурга, парковка обойдется в сумму от 30 до 100 рублей в час.

При наличии оснований петербуржцы также могут оформить парковочное разрешение, которое позволит оставлять свой автомобиль в зоне платной парковки без оплаты. На один лицевой счет по договору социального или служебного найма полагается одно парковочное разрешение. На одну квартиру в собственности можно получить сразу два. Одно парковочное разрешение могут оформить владельцы электромобилей. Льгота также распространяется на многодетные семьи петербуржцев, которым полагается одно парковочное разрешение на семью. Участники Великой Отечественной Войны и несовершеннолетние узники концлагерей, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» могут получить парковочные разрешения, если их дома попадают в зону платной парковки.

К настоящему моменту обустройство зоны платной парковки на 71 улице Петербурга подходит к завершению. Во всех зонах нанесена специальная разметка синего цвета и подходит к завершению установка дорожных знаков. На улицах, вошедших в зону платной парковки установят 40 дополнительных паркоматов. Врио директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга» Михаил Курдяев, уточнил, что только 26% водителей предпочитают такую форму оплаты. Остальные пользуются приложением.