  • 26 Ноябрь 2021
USD 27.11.2021 75.5873 +0.9869
USD ММВБ 17:22 75.3985  
EUR 27.11.2021 84.9526 +1.2733
EUR ММВБ 17:22 85.1122  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Почти 300 новых троллейбусов появится в Петербурге

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Аукционы на покупку новых троллейбусов объявил «Горэлектротранс».

В Петербурге в срок до июня 2023 года должны появиться 263 новых троллейбуса. На сайте Госзакупок появилась информация об объявлении «Горэлектротрансом» двух аукционов на их приобретение.

«Горэлектротранс» планирует купить 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом за почти 3,4 млрд рублей. Каждый из них будет вмещать до 90 пассажиров. Все троллейбусы оснастят бортовым навигационно-связным оборудованием, валидаторами, системами видеонаблюдения.

Еще 166 троллейбусов большой вместимости будут вмещать до сотни пассажиров каждый. Они обойдутся «Горэлектротрансу» в почти 5 миллиардов рублей.

Заявки от подрядчиков на аукцион ждут до 14 декабря. Поставка транспорта в Петербург должна осуществляться несколькими партиями.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?
    18.11.21
    Mamba и BestDoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании
    16.11.21
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике
    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram