Почти 300 новых троллейбусов появится в Петербурге

В Петербурге в срок до июня 2023 года должны появиться 263 новых троллейбуса. На сайте Госзакупок появилась информация об объявлении «Горэлектротрансом» двух аукционов на их приобретение.

«Горэлектротранс» планирует купить 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом за почти 3,4 млрд рублей. Каждый из них будет вмещать до 90 пассажиров. Все троллейбусы оснастят бортовым навигационно-связным оборудованием, валидаторами, системами видеонаблюдения.

Еще 166 троллейбусов большой вместимости будут вмещать до сотни пассажиров каждый. Они обойдутся «Горэлектротрансу» в почти 5 миллиардов рублей.

Заявки от подрядчиков на аукцион ждут до 14 декабря. Поставка транспорта в Петербург должна осуществляться несколькими партиями.