В Петербурге завершается обустройство зоны платной парковки на 71 улице

Обустройство зоны платной парковки на 71 улице Центрального района Петербурга завершается. В комитете по транспорту сообщили, что на всех участках нанесена разметка синего цвета. К настоящему моменту заканчивается установка дорожных знаков и паркоматов.

Для обустройства новой зоны платной парковки в Петербурге потребовалось 3100 дорожных знаков. В ней установили 40 паркоматов и нанесли 10,2 тысяч квадратных метров разметки.

Почасовой тариф за транспортное средство категории В в зоне платной парковки составит 100 рублей. Месячный абонемент для пользования парковочной зоной обойдется автомобилистам в 20 075 рублей, годовой – в 179 580 рублей.

Для жителей зоны платной парковки изменений тарифов не будет. Парковочное разрешение для категории В по-прежнему будет стоить 1800 рублей в год, категории А — 900 рублей в год, а категории С — 3600 рублей в год.

Оплатить парковку с 1 декабря снова можно будет через отправку СМС на номер 5303. Вся информация по платным парковкам доступна на сайте и в чат-боте комитета по транспорту, а также по телефону 417-50-00