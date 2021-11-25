  • 25 Ноябрь 2021
USD 26.11.2021 74.6004 +0.2278
USD ММВБ 21:22 74.6608  
EUR 26.11.2021 83.6793 +0.0399
EUR ММВБ 21:22 83.7017  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге завершается обустройство зоны платной парковки на 71 улице

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Платное парковочное пространство в новой зоне начнет работать с 1 декабря.

Обустройство зоны платной парковки на 71 улице Центрального района Петербурга завершается. В комитете по транспорту сообщили, что на всех участках нанесена разметка синего цвета. К настоящему моменту заканчивается установка дорожных знаков и паркоматов.

Для обустройства новой зоны платной парковки в Петербурге потребовалось 3100 дорожных знаков. В ней установили 40 паркоматов и нанесли 10,2 тысяч квадратных метров разметки.

Почасовой тариф за транспортное средство категории В в зоне платной парковки составит 100 рублей. Месячный абонемент для пользования парковочной зоной обойдется автомобилистам в 20 075 рублей, годовой – в 179 580 рублей.

Для жителей зоны платной парковки изменений тарифов не будет. Парковочное разрешение для категории В по-прежнему будет стоить 1800 рублей в год, категории А — 900 рублей в год, а категории С — 3600 рублей в год.

Оплатить парковку с 1 декабря снова можно будет через отправку СМС на номер 5303. Вся информация по платным парковкам доступна на сайте и в чат-боте комитета по транспорту, а также по телефону 417-50-00

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?
    18.11.21
    Mamba и BestDoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании
    16.11.21
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике
    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram