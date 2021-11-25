Веломаршрут за 11 млн рублей соединит Лахту и Смолячково

Власти Петербурга планируют выделить 11 миллионов рублей на разработку технико-экономического обоснования проекта веломаршрута, который пройдет вдоль Финского залива. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок. Заявки от претендентов будут принимать до 2 декабря.

Новый веломаршрут соединит Лахту и Смолячково. Работы подрядчику Смольный оплатит в два этапа. 5,5 миллионов рублей будет выделено до конца текущего года. Такую же сумму компания получит в 2022 году. Завершить подготовку документации для будущего веломаршрута подрядчик должен будет до 10 июня 2022 года.

Аукцион для выбора подрядчика состоится 3 декабря.