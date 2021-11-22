Предпроектные решения по Орловскому тоннелю ждут в Смольном в декабре

В Смольном рекомендовали АО «Метрогипротранс» предоставить предпроектные решения по Орловскому тоннелю под Невой в профильные комитеты в срок до декабря текущего года. Как сообщает «Фонтанка», данное решение включено в протокол по итогам профильного совещания в администрации Петербурга, которое состоялось в середине ноября.

Предполагается, что в январе 2022 года будут внесены необходимые изменения в Генплан и установлены соответствующие функциональные зоны.

Проект предполагает строительство двух тоннелей, которые начинаются в районе площади Растрелли и идут под Невой. На противоположном берегу они выходят на поверхность створе сада «Нева» между Пискаревским проспектом и шоссе Революции.