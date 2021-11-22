Высокоскоростной поезд для ВСМ Москва-Петербург разработает Siemens

Контракт на разработку поезда для высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом подписали Siemens и РЖД. Новый состав сможет разгоняться до 360 километров в час, что сопоставимо со скоростью самолета на взлете.

Президент Siemens в России Александр Либеров сообщил, что поезда будут производить на заводе «Уральские локомотивы». Разработка нового скоростного поезда началась еще до подписания контракта.

Планируется, что новый высокоскоростной поезд выйдет на высокоскоростную магистраль в 2028 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что строительство высокоскоростной магистрали могут отложить на несколько лет из-за проблем с финансированием.