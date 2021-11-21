Сразу на восьми трассах Ленобласти ограничат движение в понедельник

В Ленинградской области в понедельник, 22 ноября, ограничат движение на некоторых трассах. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На трассе «Кола» движение будет ограничено на двух участках. С 12 по 179 километр будет действовать ограничение скорости в обоих направлениях с 8:00 до 19:00. На 41-м и 136-м километре в указанный период также будут ремонтировать обочину.

На участке с 593 по 674 километр трассы М-10 Москва-Санкт-Петербург с 8:00 до 19:00 будет действовать ограниченеи в обоих направлениях.

Ограничения также будут введены на отдельных участках трасс: А-120 «Санкт-Петербургское южное - полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, А-114 «Вологда – Тихвин», А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, А-181 «Выборг-Светогорск», А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».