Движение по Васильевскому острову ограничат до 20 декабря

В Василеостровском районе Петербурга в период с 19 ноября по 20 декабря будет ограничено движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в ГАТИ.

Движение по Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей ограничат с 19 по 25 ноября. Проехать по Морской набережной в районе улицы кораблестроителей не получится с 26 ноября по 20 декабря.

Ограничения дорожного движения будут введены и в Купчино. Из-за ремонта на Забалканском проезде ограничат движение ограничат с 20 ноября по 20 декабря. Движение по Софийской улице к границе поселка Шушары будет закрыто с 25 ноября.

Ограничения для автомобилистов также будут введены на Подольской улице от Клинского проспекта до Малодетскосельского проспекта и на пересечении Ярослава Гашека и Загребского бульвара.