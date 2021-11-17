Автомобиль скорой перевернулся в Мурино из-за ДТП

В ночь на среду, 17 ноября, в Мурино произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на слова очевидца, перед аварией автомобиль скорой помощи следовал с включенными проблесковыми маячками.

Машина скорой и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова. От удара водитель скорой потерял управление и ударился о поребрик. В результате автомобиль перевернулся на бок.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Как сообщает 47Channel, медикам помогли выбраться из автомобиля неравнодушные местные жители.

В причинах и обстоятельствах аварии в настоящее время разбираются сотрудники ГИБДД.