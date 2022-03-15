В Сестрорецке запустят новый автобусный маршрут

В Курортном районе Петербурга на смену коммерческому маршруту К-302 с 1 апреля придет социальный №302. Об этом 15 марта сообщает Комитет по транспорту.

Маршрут будет соединять новые жилые комплексы «Рай в шалаше», «Еловый дом» и «Лесная дача» с социальными, лечебными и учебными заведениями города Сестрорецка. Новым автобусом могут пользоваться все категории граждан, в том числе пенсионеры, школьники и студенты с льготными проездными билетами.

Курсировать с 5:30 до 23:30 будут четыре низкополых состава вместимостью до 50 пассажиров. Интервал их движения составит 17-25 минут в зависимости от дня недели и загруженности.