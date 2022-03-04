На севере Петербурга 1 апреля запустят новый автобусный маршрут

Калининский и Выборгский районы Петербурга с 1 апреля соединит новый автобусный маршрут №283. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый социальный маршрут придет на замену коммерческому (К-283) и улучшит транспортную доступность для жителей кварталов между станциями метро «Академическая» и «Проспект Просвещения». Также автобус свяжет между собой основные социальные учреждения, такие как Елизаветинская больница, НИИ травматологии, Областная больница и другие.

С 1 апреля на дороги выйдут составы вместимостью до 50 человек и местами для инвалидных колясок. Автобусы будут ежедневно курсировать с 5:30 до полуночи с интервалами 13-18 минут.