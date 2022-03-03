Петербуржцы смогут оплачивать парковку через Telegram

В Петербурге появился новый способ оплаты парковки через мессенджер Telegram. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Оплатить парковку теперь можно через Telegram-бот. Для этого необходимо ввести в мессенджере @MyParking_bot или словосочетание «парковки Санкт-Петербурга» в поисковую строку и произвести оплату через бота. После оплаты автовладельцу поступит сообщение о выполненной операции, а также указывается время размещения автомобиля. Кроме того, горожанам будут поступать уведомления за 10 минут до окончания сессии и о ее завершении. Через мессенджер парковку также можно продлить.

С остальными способами оплаты петербуржцы могут ознакомиться на сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе «Комитет по транспорту». Информация находится в разделах «Платные парковки» и «Способы оплаты парковки». Для этого можно перейти по ссылке.

В качестве способов оплаты можно использовать мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», личный кабинете на официальном сайте www.parking.spb.ru, SMS, паркомат, мобильное приложение «Парковки России», банкоматы и личный кабинет банка ВТБ, устройства самообслуживания Сбербанка (наличные или банковская карта), мобильное приложение и личный кабинет Сбербанк Онлайн, кассы Сбербанка, устройства самообслуживания банка ПСКБ (наличные и банковской карта), а также их мобильное приложение.